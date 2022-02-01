МОН не признает результатов конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии, будет приказ о новых выборах, - Шкарлет
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии, ведь избирательный процесс прошел с нарушениями процедуры
Об этом он сказал в комментарии Укринформу.
"Признать выборы, которые происходили не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН был в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где четко было видно, что есть признаки того, что избирательная урна покидала избирательный участок почти на час… Поэтому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет приказ о проведении повторных выборов", - сказал Шкарлетт.
Министр отметил, что решение о непризнании выборов принято на основании уже имеющихся у него документов. Также сейчас идет экспертно-кадровая комиссия.
"Я лично не вижу оснований для утверждения результатов этих выборов. Если экспертно-кадровая комиссия, наблюдатель от МОН убедят меня в том, что результаты выборов объективны при урнах, которые были вынесены за пределы участка, которые были залиты, повреждены, если это убедит меня, что выборы состоялись в соответствии с нормами, процедурой, то мы примем", - сказал он.
Он сообщил, что результаты выборов МОН получили в понедельник, 31 января. В настоящее время ведомство рассматривает их.
Шкарлет добавил, что полиция не предоставляла информации об инциденте на выборах, однако неофициально это обсуждалось. По его словам, сообщение о нарушении сделал не только сотрудник МОН, но и одна из кандидаток на должность - Александра Гуменная.
Министр подчеркнул, что избрать нового президента вуза может его коллектив, но в соответствии с процедурой. В таком случае МОН "подпишет контракт с кем угодно".
В законе, по его словам, есть четкие правила и процедуры проведения выборов.
"Есть минимум два месяца на подачу документов, самое минимальное время: на проведение агитации, время на проверку документов. После этого будут проведены выборы, в кратчайшие сроки, в соответствии с нормами действующего законодательства", - сказал Шкарлетт.
В настоящее время обязанности президента НаУКМА временно исполняет декан юридического факультета Денис Азаров.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии прошел второй тур выборов на пост президента ЗВО. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал более 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Бывший министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
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