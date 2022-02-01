МОН не признает результатов конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии, будет приказ о новых выборах, - Шкарлет

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

"Признать выборы, которые происходили не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН был в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где четко было видно, что есть признаки того, что избирательная урна покидала избирательный участок почти на час… Поэтому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет приказ о проведении повторных выборов", - сказал Шкарлетт.

Министр отметил, что решение о непризнании выборов принято на основании уже имеющихся у него документов. Также сейчас идет экспертно-кадровая комиссия.

"Я лично не вижу оснований для утверждения результатов этих выборов. Если экспертно-кадровая комиссия, наблюдатель от МОН убедят меня в том, что результаты выборов объективны при урнах, которые были вынесены за пределы участка, которые были залиты, повреждены, если это убедит меня, что выборы состоялись в соответствии с нормами, процедурой, то мы примем", - сказал он.

Он сообщил, что результаты выборов МОН получили в понедельник, 31 января. В настоящее время ведомство рассматривает их.

Шкарлет добавил, что полиция не предоставляла информации об инциденте на выборах, однако неофициально это обсуждалось. По его словам, сообщение о нарушении сделал не только сотрудник МОН, но и одна из кандидаток на должность - Александра Гуменная.

Министр подчеркнул, что избрать нового президента вуза может его коллектив, но в соответствии с процедурой. В таком случае МОН "подпишет контракт с кем угодно".

В законе, по его словам, есть четкие правила и процедуры проведения выборов.

"Есть минимум два месяца на подачу документов, самое минимальное время: на проведение агитации, время на проверку документов. После этого будут проведены выборы, в кратчайшие сроки, в соответствии с нормами действующего законодательства", - сказал Шкарлетт.

В настоящее время обязанности президента НаУКМА временно исполняет декан юридического факультета Денис Азаров.



Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии прошел второй тур выборов на пост президента ЗВО. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал более 50% голосов. Были назначены повторные выборы.

Бывший министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.

Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.



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