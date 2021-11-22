МОН назначил стипендии молодым ученым, чтобы увековечить события Революции достоинства

Об этом сообщили на сайте МОН .



Стипендии для увековечения событий Революции достоинства и чествования подвига Героев Небесной Сотни будут насчитывать 22 молодых ученых. С 1 января 2022 года они в год получат стипендии в сумме почти 5 тыс. грн.



"Каждый стипендиат вносит весомый вклад в развитие украинской науки как важной составляющей защиты национальных интересов Украины, за усиление международного авторитета Украины, вклад в развитие демократических и гуманистических ценностей в сфере науки и образования, а также занимает активную общественную позицию", - подчеркнули в МОН.



На именные стипендии претендовали 176 человек, работающих или обучающихся в высших учебных заведениях и научных учреждениях, принадлежащих к сфере управления министерств, СБУ или находящихся в ведении Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий.



Победителей определяли по пяти номинациям:

стипендия имени Дмитрия Максимова – пять человек;

стипендия имени Назария Войтовича – пять человек;

стипендия имени Романа Гурика – четыре человека;

стипендия имени Устима Голоднюка – четыре человека;

стипендия имени Юрия Поправки – четыре человека.

Напомним, 21 ноября 2018 года правительство утвердило положение о государственных именных стипендиях лучшим молодым ученым для увековечения событий Революции Достоинства и чествования подвига Героев Украины - Героев Небесной Сотни.

Государственные именные стипендии лучшим молодым ученым для увековечения событий Революции Достоинства и чествования подвига Героев Украины - Героев Небесной Сотни на 2022 год назначают в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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