МОН: Нардепа Киву не лишали степени кандидата наук, потому что и не присуждали

Об этом сообщает Радио Свобода .



"По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", - говорится в комментарии МОН.

26 апреля 2021 сообщалось, что Илья Кива стал кандидатом наук.

27 апреля Bihus.Info сообщили, что в своей диссертации Кива соврал об участии в конференциях и подделал справки.

28 апреля научного руководителя нардепа уволили с работы, депутат пообещал ему должность министра.

17 ноября Илья Кива заявил, что его лишили степени кандидата наук за отсутствие новизны в работе. Нардеп назвал такое решение попыткой власти дискредитировать его и пообещал защищать свои интересы в суде.

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