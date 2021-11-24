МОН: Нардепа Киву не лишали степени кандидата наук, потому что и не присуждали
В Министерстве образования и науки Украины заявили, что не избавляли нардепа от ОПЗЖ Илью Киву степени кандидата наук, ведь и не присуждали его
Об этом сообщает Радио Свобода .
"По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", - говорится в комментарии МОН.
- 26 апреля 2021 сообщалось, что Илья Кива стал кандидатом наук.
- 27 апреля Bihus.Info сообщили, что в своей диссертации Кива соврал об участии в конференциях и подделал справки.
- 28 апреля научного руководителя нардепа уволили с работы, депутат пообещал ему должность министра.
- 17 ноября Илья Кива заявил, что его лишили степени кандидата наук за отсутствие новизны в работе. Нардеп назвал такое решение попыткой власти дискредитировать его и пообещал защищать свои интересы в суде.
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