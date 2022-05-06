МОН и ЮНИСЕФ открывают бесплатные онлайн-группы поддержки для педагогов
МОН и ЮНИСЕФ открывают группы поддержки педагогов в проекте "Рядом", где они смогут пообщаться с коллегами и психологами
Об этом сообщило МОН в телеграме .
"В проекте психологической поддержки "Рядом" , созданном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с МОН, открывается новое направление - группы поддержки для педагогов . К участию приглашаются учителя, которые во время войны нуждаются в общении с коллегами и специалистами-психологами" , – объяснили в министерстве.
Встречи бесплатны. Они будут длиться 60 минут и проходить в Zoom дважды в неделю в течение месяца. В группе будут работать до 10 участников и ведущий-психолог. Чтобы присоединиться, нужно заполнить форму . Время проведения встречи нужно согласовывать с каждым педагогом отдельно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное