МОН и ЮНИСЕФ открывают бесплатные онлайн-группы поддержки для педагогов

Об этом сообщило МОН в телеграме .

"В проекте психологической поддержки "Рядом" , созданном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с МОН, открывается новое направление - группы поддержки для педагогов . К участию приглашаются учителя, которые во время войны нуждаются в общении с коллегами и специалистами-психологами" , – объяснили в министерстве.

Встречи бесплатны. Они будут длиться 60 минут и проходить в Zoom дважды в неделю в течение месяца. В группе будут работать до 10 участников и ведущий-психолог. Чтобы присоединиться, нужно заполнить форму . Время проведения встречи нужно согласовывать с каждым педагогом отдельно.

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