Об этом говорится в телеграмме Минцифры.

Укрытие и качественный интернет стали важнейшими элементами нашей жизни. А учебный процесс не должен останавливаться даже во время войны.

"До старта учебного года совместно с МОН и телеком-компаниями мы бесплатно предоставим необходимую технику для скоростного интернета для детсадов, школ, профтехов, колледжей и университетов", - подчеркнули в министерстве.

Работники, желающие иметь интернет в укрытиях учебных заведений, должны подать заявку. Провайдеры и социально ответственные компании, которые могут провести Wi-Fi в укрытиях гражданской защиты, также должны заполнить форму .

Позже будет создан дашборд, где можно будет отслеживать количество заявок в режиме реального времени.

"Сейчас мы уже имеем первые 2,5 тыс. роутеров и 1 тыс. модемов, которые отправятся в учебные заведения. Продолжаем привлекать технические компании и украинских интернет-провайдеров. Создаем все условия для непрерывного и безопасного образования", - отметили в Минцифре.

7 июня заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил , что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться в режиме офлайн.

28 июля в Офисе президента отметили, что для очного обучения детей в школе или в 10-минутной доступности от заведения должно быть оборудовано укрытие.

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