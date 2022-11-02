Об этом она заявила в эфире Еспресо .

По словам экс-министра, новые реалии в Украине требуют новых моделей обучения, а МОН применяет то, что было актуально в мирное время. В частности, есть дети, которые находятся и учатся за границей, а также вынуждены сдавать аттестацию по всем предметам в украинских школах. В результате они получают двойную нагрузку.

Лилия Гриневич отметила, что украинская система образования должна быть интегрирована в европейское образовательное пространство. В частности, есть предметы, которые можно сдавать в украинской и иностранных программах: математика, физика, точные науки. Экс-министр считает, что в украинских школах их можно перезасчитать детям и дать наверстать академическую разницу в программах.

"И МОН должно было бы прежде всего сконцентрироваться на разработке очень качественных дистанционных курсов по украиноцентричным предметам. Или дать возможность школам, чтобы именно этих детей учили и они потом аттестовались именно по этим предметам, а по другим можно перезасчитать результат", - отметила она.

Бывшая руководитель МОН добавила, что по крайней мере в странах, где больше всего украинских детей, нужно сверить программы. По ее мнению, это также позволит понять, что лучше в Украине, а что можно перенять из-за границы.

"Обязательно должна быть введена новая модель, которая не требует сдавать полностью все предметы по украинской программе", - подчеркнула Лилия Гриневич.

С 1 сентября украинским школам необходимо разработать варианты компенсаций пробелов в знаниях учащихся, полученных ими из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

По состоянию на 5 сентября более 492 077 украинских школьников были за границей , с марта домой вернулись более 170 тыс. учащихся.

Школьников, которые сейчас учатся за границей, по возвращении в Украину переведут в следующий класс по предъявлению иностранных документов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb