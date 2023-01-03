Ролик с просьбой жертвовать на восстановление дворца размещен на его странице в фейсбуке.

"Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание Дворца «Украина». Однако, слава богу, зрительный зал остался невредимым", - говорится в обращении.

Как говорится на сайте Дворца культуры, здание является крупнейшей концертной площадкой Украины. Дворец был открыт в 1970 году.

"Мы готовы сделать все от нас зависящее для восстановления дворца, но без вашей помощи нам не справиться. Пожалуйста, по возможности присоединяйтесь к сбору средств на восстановление "Украины", - отмечают представители Дворца.

Они заранее благодарят всех неравнодушных и надеются снова открыть дворец в марте.

Также предоставляют реквизиты для пожертвования.

ГП «Национальный дворец искусств «Украина»

Код ЕГРПОУ 02221461

АО КБ "Приватбанк"

RU 903052990000026009006706216

Благотворительные взносы для восстановления Дворца

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