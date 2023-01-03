Момент прилета зафиксировали видеокамеры: киевский Дворец "Украина" просит помощи в восстановлении после ракетной атаки 31 декабря
Киевский Дворец "Украина" опубликовал кадры с камер наблюдения, сделанные в момент российского ракетного удара 31 декабря, повредившего здание
Ролик с просьбой жертвовать на восстановление дворца размещен на его странице в фейсбуке.
"Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание Дворца «Украина». Однако, слава богу, зрительный зал остался невредимым", - говорится в обращении.
Как говорится на сайте Дворца культуры, здание является крупнейшей концертной площадкой Украины. Дворец был открыт в 1970 году.
"Мы готовы сделать все от нас зависящее для восстановления дворца, но без вашей помощи нам не справиться. Пожалуйста, по возможности присоединяйтесь к сбору средств на восстановление "Украины", - отмечают представители Дворца.
Они заранее благодарят всех неравнодушных и надеются снова открыть дворец в марте.
Также предоставляют реквизиты для пожертвования.
ГП «Национальный дворец искусств «Украина»
Код ЕГРПОУ 02221461
АО КБ "Приватбанк"
RU 903052990000026009006706216
Благотворительные взносы для восстановления Дворца
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