Об этом сообщает UA-Футбол .

По его словам, испанец не видел эпизода, когда валлийский футболист сбил полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в собственной штрафной, поэтому был обязан просмотреть видеоповтор.

"Момент динамичен и однозначен, ведь Ярмоленко в штрафной площадке сыграл на опережение, пробросил мяч, а защитник, сделал лишнее движение, проиграл в скорости и ударил Андрея по подошве. Если бы Лаос посмотри видео, другого выхода, кроме как назначить одиннадцатиметровый, в его не было. Проблема в том, что Лаос сделал выводы из полученного словесного описания. И даже не усомнился", - сказал Ступар, судивший матчи финальной части чемпионата мира-1982.

В итоге Украина проиграла Уэльсу со счетом 0:1 и не попала в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

Украинский футбольный рефери Александр Шамич заявил, что сборную Украины засудили в игре против Уэльса.

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