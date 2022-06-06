Момент однозначен: Арбитр ФИФА прокомментировал пенальти, который судья не назначил в ворота Уэльса
Арбитр ФИФА Мирослав Ступарь заявил, что испанский рефери Антонио Матео Лаос ошибся, когда не назначил одиннадцатиметровый в ворота сборной Уэльса в матче квалификации чемпионата мира против Украины
Об этом сообщает UA-Футбол .
По его словам, испанец не видел эпизода, когда валлийский футболист сбил полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в собственной штрафной, поэтому был обязан просмотреть видеоповтор.
"Момент динамичен и однозначен, ведь Ярмоленко в штрафной площадке сыграл на опережение, пробросил мяч, а защитник, сделал лишнее движение, проиграл в скорости и ударил Андрея по подошве. Если бы Лаос посмотри видео, другого выхода, кроме как назначить одиннадцатиметровый, в его не было. Проблема в том, что Лаос сделал выводы из полученного словесного описания. И даже не усомнился", - сказал Ступар, судивший матчи финальной части чемпионата мира-1982.
В итоге Украина проиграла Уэльсу со счетом 0:1 и не попала в финальную часть чемпионата мира в Катаре.
- 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
- Украинский футбольный рефери Александр Шамич заявил, что сборную Украины засудили в игре против Уэльса.
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