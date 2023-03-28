Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мы должны признать, что мы переоценили настроения внутри самой России. Еще год назад мы предполагали, что введенные санкции и значительные потери российской армии повлекут за собой какое-то движение внутри России. Мы считали, что в России будет очень много людей, которые не захотят ассоциироваться с путинским режимом. На самом деле такого нет. Даже те, кто бежал из России из-за объявления частичной мобилизации, выглядят больше, чем гибридная операция российских спецслужб", - объяснил Магда.

Политолог считает, что поражение российской армии в Украине может спровоцировать россиян на протесты против Путина

"Я считаю, что момент, когда разные россияне встанут с колен и начнут протестовать против Путина, практически непредсказуем. Должен произойти какой-то мощный триггер. Например, масштабное поражение российской армии на поле боя, которое путинский режим не сможет скрыть. Тогда это может вызвать. цепную реакцию. Россияне могут избавиться от Путина и говорить, что именно он заставлял их так агрессивно действовать. Однако, следует заметить и осознавать, что агрессивная и имперская политика в отношении своих соседей является позицией россиян, а не только Путина", - добавил он.