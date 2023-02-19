"Момент истины", или Когда ситуация пихает в спину

Недавно одна из влиятельных польских газет, "Rzeczpospolita", опубликовала результаты социологического опроса об отношении поляков к Украине, помощи ей и пребывании в стране украинских беженцев, которые спровоцировали оживленное обсуждение и некоторых даже скандализировали.

Поскольку, по данным этой группы варшавских исследователей, в течение апреля 2022 – января 2023 года, несмотря на сохранение хорошего отношения к Украине в целом и поддержки военной помощи Украине, к самим украинским беженцам отношение ощутимо ухудшилось. Большинство приведенных причин не удивляют – "рядовыми" поляками движет страх потери рабочих мест, перспектива "делиться" государственными ресурсами и тому подобное. Такие страхи всегда сопровождают любую достаточно значительную миграцию. Обсуждение вызвали другие причины – претенциозность (на языке оригинала – roszczeniowość), бытовые "понты", то есть специфические поведенческие паттерны, известные в Украине под названием "жлобство", включающие, в частности, бесцеремонность и склонность демонстрировать всем вокруг состоятельность и привилегированность. Добавилась и русскоязычность. Последняя, как несложно увидеть из публикации, вообще работает триггером.

Поляков и других европейцев шокируют претенциозность, бытовые "понты", "жлобство", бесцеремонность и склонность демонстрировать всем вокруг состоятельность и привилегированность определенной части украинских беженок и беженок. Триггером неприязни работает в данном случае их русскоязычность.

Таким образом, ожидаемое, хоть и малоприятное социальное последствие войны дает основания для размышлений. И в который раз побуждает грустно улыбнуться тому, какие же длинные руки имеет история.

К чему здесь история? Да к тому, что основная масса беженцев у нас – из района боевых действий и прилегающих к ним. А это, опять-таки, если возьмем упрощенно, потому что зона боевых действий сейчас имеет уже другую географию, чем прошлогодней весной, это территория Слобожанщины, Донетчины, Луганщины и более восточные части исторического Левобережья. Чем примечательны эти места?

Прежде всего, сравнительно поздним освоением – особенно это касается так называемого "Донбасса". При этом они заселялись специфическим элементом – несколько раз в прошлом эти края стали местом, куда отправлялись как минимум авантюристы как максимум – лица, имевшие проблемы с законом. Конечно, они были совсем неединственным и не доминирующим численно социальным типажом, однако имеющегося количества вполне хватало, чтобы делать жизнь на этих рубежах, скажем так, не вполне спокойной. А иногда и вообще сносить ростки упорядоченной жизни – пример той же Вишневеччины летом 1648 года в студию. Позже жители этих регионов с не меньшим успехом портили кровь гетманам – "война берегов" это не только о властных амбициях претендентов на булаву и спорах вокруг внешнеполитических ориентаций, это и о разнице между вчерашней "серомой" и "старинными казаками" и "людом почтивым".

Значительная часть беженцев из Украины происходит из районов, исторически "неблагополучных", заселенных людьми, которые веками подрывали попытки украинских деятелей освоить и цивилизовать эти территории.

Кроме того, в этом случае всегда было относительно сильное влияние Московии/России – просто благодаря географической близости. Закономерно, что все российские агрессии обрушивались в первую очередь именно на них и именно здесь дольше и основательнее всего гулял русификационный каток. С XIX века эти регионы начали превращаться в индустриальное сердце Украины, а империя позаботилась, чтобы индустриализация преимущественно оставалась в руках кого угодно, но не украинцев. История харьковчанина Алексея Алчевского – яркий пример этого.

После Второй Мировой войны Донбасс стал еще и криминализированным – туда в который раз уже за последние триста лет начали бежать все, у кого были хлопоты с Уголовным кодексом.

Вся эта причудливая последовательность не могла не сформировать специфического мировоззрения и отношения к жизни и другим. В нем причудливо соединились определенная бесцеремонность, "размах", патернализм, непредсказуемость, недоверчивость к другому. Другую, к сожалению, печальную сторону специфики этих краев регулярно еще до 2014 года фиксировали украинские социологические исследования – повышенный уровень социальных болезней, включая преступность. Неудивительно, что уже польские социологи уловили определенное сходство манер с российскими, ведь длительный и значительно более сильный, чем где-либо в Украине, пресс различных итераций российской имперскости не мог не способствовать перениманию именно российских образцов быта и поведения, да и этнических россиян здесь хватало. Так, в конце концов, работает и бытовая русификация, и ассоциация с насильником.

С традициями системного сопротивления русификации в тех краях, опять-таки, было сложнее, чем где-либо. Даже большевики, которые сами не заморачивались судьбой украинского языка, в 1920-х столкнулись с отвращением к украинизации. Это не было чем-то оригинальным – саботажников среди русифицированной в то время городской интеллигенции и партийных работников хватало. Отличие заключалось в другом – по отношению к жителям рабочих поселков выбрали "мягкую" линию. Море примеров легко найти в частности в исследованиях Терри Мартина и Степана Величенко.

Элементом "превосходства" на Донбассе во времена советского "социализма" считался русский язык и культура, как престижная и городская, в противовес всему "сельскому" и "отсталому" украинскому, и этот этос в промышленных регионах востока Украины жив до сих пор.

После того как в годы "застоя" тот же Донбасс стал "привилегированной" витриной "советского образа жизни", ощущения превосходства, элементом которого считался также русский язык и культура, как престижная и городская, в противовес всему "сельскому" и "отсталому" украинскому, соответствующий этос в этих промышленных регионах можно считать сформированным. Сначала 1990-е, а затем и все остальное породили там устойчивый ресентимент, который активно использовали локальные элиты и та же Москва.

В результате этот горшок накипел всем тем, что теперь выплеснулось в соседние страны. Не от хорошей жизни, конечно, – эти люди бежали от войны. И, кажется, только война окончательно сделает очевидным, что со всеми ими надо что-то делать.

По сути, наступил момент истины в двух критически важных вопросах. Прежде всего, мало где в такой степени, как в социальных вопросах, принцип "как позаботишься, так и получишь" настолько последователен и беспощаден. "Рабочие" регионы еще до 2014 года, по данным социологических исследований, держали уверенное первенство во всех возможных социальных бедах – от низкой рождаемости до количества убийств и других тяжких уголовных преступлений. О том, что нужно что-то делать, предупреждали и специалисты, и вменяемые чиновники (да, такие бывают!), и выходцы из тех регионов. Но, кажется, только картинка из зарубежных социологических опросов имеет шансы наконец-то помочь осознать, что надеяться на естественные процессы "очеловечивания" не приходится. Они как минимум будут неоправданно длительными.

Дополнительный аргумент – по крайней мере дважды население тех регионов использовала против нас, играя на специфике их мышления, Москва. Первый раз – во времена Руины. Именно благодаря усилиям московских воевод и под наблюдением московского войска состоялась "Черная рада", которая вынесла на гетманство Ивана Брюховецкого. И второй – в годы Национальной революции и войны за независимость 1917-1921 годов, именуя Центральную Раду "панами" и "буржуазией", что пришлось по душе рабочей массе. Последний раз эту горькую микстуру нам пришлось глотать во время "русской весны" 2014 года, в этом случае все известно.

Второе обстоятельство, которое становится совершенно очевидным, – это простое "не все равно, какая разница". В свое время пришлось ожесточенно спорить с одним русскоязычным знакомым именно о языковом вопросе. И, как и в истории с беженцами, точку поставила языковая реальность наших ближайших соседей с Запада – после того, как мой тотально "какая разница", настолько, что этого не подорвала даже многолетняя военная служба в зоне АТО, знакомый попал в Польшу – за несколько месяцев языковая реальность, законодательство и, подозреваю, мягкое давление польского окружения сделали свое дело – человек заговорил на польском. Косо-криво, но факт. Несложно понять, что поляков тонкие душевные метания на тему "я так привык" и тому подобное, не интересовали в принципе.

Правда, в этом случае проблем добавляет то, что актуальная власть так и осталась сообществом неглубоко образованных юношей и девушек из промышленных городов Востока, которых только ситуация и мощное давление общества заставило украинизироваться и научиться действовать хотя бы иногда соответственно ситуации. В том числе, в языковом и поведенческом отношении. И им проще в очередной раз "наехать" на "странных галичан" или акцентировать на "стильности-модности", чем признать очевидное – такую же логику, как условные "галичане", а говоря проще – вся Западная Украина и теперь уже Винницкая и Хмельницкая области (видимо, не только, просто данных мало) исповедует ту же языковую и обывательскую философию, что и весь западный мир, а вся их "глубокая философия на мелком месте" – это только инерция и рационализация имперской логики.

Придется прежде всего в Украине восстанавливать бессмысленные, по мнению русифицированных языково и культурно, правила, подтексты и нюансы. Не потому, что "поляки недовольны". А потому, что настал момент истины.

Да-да, не только языковую. Давайте присмотримся, скажем, к одежде. Настоятельно рекомендую пересмотреть фото наших деятелей с 1917-1921 года. Даже стократ более страшная война, которая выбросила общество на уровень XVIII века, не заставила их отказаться от "класса". Который имеет значение и говорит о тебе больше, чем ты сам иногда хочешь. В свое время, припоминаю, Порошенко шпыняли, в частности, за "панство" на Венском балу, – это тоже много говорит о сторонниках шпыняния.

А вывод прост – придется восстанавливать бессмысленные, по мнению русифицированных языково и культурно (напомню, классическая русская культура выросла на почве вестернизации России), правила, подтексты и нюансы. Не потому, что "поляки недовольны". А потому, что настал момент истины.

Специально для Еспресо.

Об авторке: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.

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