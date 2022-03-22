Молюсь за тебя и Украину: абсолютный чемпион мира поддержал решение Ломаченко остаться во время войны на Родине

Об этом Камбосос написал в Twitter.

Абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) пообещал Ломаченко, что встретится с ним в будущем.

"Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. Как только я вытру пол Девином Хейни, мы проведем этот бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", – написал Камбосос.

Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину для проведения чемпионских боев.

22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа.

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