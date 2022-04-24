"Молюсь, чтобы этот ужас в Украине скоро закончился": украинские беженцы за границей мечтают вернуться домой
24 апреля вынужденно переселенные люди из Украины отметили Христово Воскресение не дома. Христиане восточного обряда заполнили церкви в Центральной Европе
Об этом пишет Reuters.
По данным издания, беженцы, расположенные в столице Польши, посетили Варшавский православный собор Святой Марии Магдалины в центре города. По словам священников, праздничные службы были насыщеннее, чем в прошлые годы, дети несли пасхальные корзины украшенные украинскими флагами и имели сине-желтые ленты в волосах.
"Это мой первый праздник Пасхи, который я провожу не в Украине... но, к счастью, здесь много людей из Украины", - рассказала 35-летняя Анна Янушевич, выехавшая из Львова.
"Когда закончится война, я вернусь в Украину. Я мечтаю, чтобы я смогла вернуться, чтобы я могла праздновать Пасху у себя дома и чтобы моя дочь была с семьей", - сказала она.
Многие беженцы решили переждать войну с друзьями и семьей в Польше, где довоенное украинское общество насчитывало около 1,5 миллиона человек.
Как и многие другие посетители церкви, 27-летняя Богдана Дудка сделала фотографии, чтобы прислать домой членам семьи, включая двух ее братьев, оставшихся в Украине воевать.
"Надеюсь, следующий праздник Пасхи будет дома в Украине. Я хотела бы поблагодарить поляков за то, что они так помогают украинцам. Мы пришли ни с чем, а здесь люди помогают друг другу", - сказала Богдана.
В Праге довоенное украинское общество насчитывало почти 200 тысяч, Наталья Краснопольская рассказала, что начала регулярно посещать богослужения в соборном храме св. Кирилла и Мефодия по приезде из Одессы 6 марта.
"В Украине я хожу только на праздники, а в Праге пытаюсь ходить в церковь каждое воскресенье. Я молюсь, чтобы этот ужас в Украине скоро закончился и мы могли вернуться домой", – сказала она.
Более 369 тысяч украинцев зарегистрировались в Германии после побега от войны. В церкви в Берлине собравшиеся перекрестились во время пения гимнов, а другие тихо зажгли свечи. На дворе стояла длинная очередь детей с корзинами, а священник шел, окропляя их водой.
"Сегодня все как в Украине с таким количеством людей и такой атмосферой", – говорит 23-летняя Диана Шиндак, родом из Киева.
"Приятно видеть здесь столько людей, которые могут праздновать Пасху. Это мое первое празднование Пасхи не в Украине. Грустно, и мое сердце болит, потому что так много людей погибло. Мы каждый день молимся за наших людей и наших детей", - сказала она.
Более 5 миллионов украинцев уехали с момента вторжения России 24 февраля. Большинство ищет защиты в Европейском Союзе, пересекая границы Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.
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