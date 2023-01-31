Об этом информирует Al Arabiya .

Девушку Астияж Хагиги и ее жениха Амира Ахмади признали виновными в "распространении порока", "заговоре с целью подрыва национальной безопасности", а также в "участии в пропаганде против режима".

Пару приговорили к 10 годам заключения. Также к приговору добавили запрет пользоваться интернетом в течение двух лет и запрет покидать Иран.

Сообщается, что молодоженов арестовали 1 ноября после публикации видео. Кроме того, им было отказано в юридическом представительстве во время рассмотрения дела.

На видео видно, как Хагиги танцует без хиджаба, это противоречит дресс-коду для женщин в Исламской Республике.