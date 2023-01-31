Молодую пару в Иране приговорили к 10 годам тюрьмы за видео танца у башни свободы
В Иране пару приговорили к 10 годам и шести месяцам заключения за танец у подножия Тегеранской башни Азади - так называемой Башни свободы
Об этом информирует Al Arabiya .
Девушку Астияж Хагиги и ее жениха Амира Ахмади признали виновными в "распространении порока", "заговоре с целью подрыва национальной безопасности", а также в "участии в пропаганде против режима".
Пару приговорили к 10 годам заключения. Также к приговору добавили запрет пользоваться интернетом в течение двух лет и запрет покидать Иран.
Сообщается, что молодоженов арестовали 1 ноября после публикации видео. Кроме того, им было отказано в юридическом представительстве во время рассмотрения дела.
На видео видно, как Хагиги танцует без хиджаба, это противоречит дресс-коду для женщин в Исламской Республике.
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