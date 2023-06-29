Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 28 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам группового раунда Евро-2023 сборная Франции набрала 9 очков и с первого места вышла в четвертьфинал, где сыграет против Украины.

Наша молодежка удачно выступила в группе B, где опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.

Матч Франция – Украина в четвертьфинале молодежного Евро-2023 пройдет 2 июля. Начало в 22:00.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

3-й тур

28 июня

Швейцария – Франция 1:4

Голы: Ндое, 35 - Гуири, 16 (пен.), Барколя, 65, Шерки, 76, Какере, 81

Англия – Германия 2:0

Голы: Арчер, 4, Эллиотт, 21

Израиль - Чехия 1:0

Гол: Гендельмен, 82

Италия – Норвегия 0:1

Гол: Ботхейм, 65