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Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 27 июня

28 июня, 2023 среда
06:30
Спорт

Во вторник, 27 июня, были сыграны четыре матча 3-го тура молодежного Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины заняла второе место в группе B молодежного Евро-2023. Наша команда набрала 7 баллов в 3 матчах. Такое же количество очков в Испании, однако, они опережают нас по дополнительным показателям.

Хорватия и Румыния набрали по 1 баллу и не вышли из группы. Украина и Испания сыграют в четвертьфинале.

Соперника в четвертьфинале украинская молодежка узнает после матчей 28 июня.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

3-й тур

27 июня

Испания – Украина 2:2

Голы: Желизко, 43 (авт.), Руис, 90 – Вьюнник, 43, Судаков, 81 (пен.)

Хорватия – Румыния 0:0

Нидерланды – Грузия 1:1

Голы: Тейлор, 45+6 - Давиташвили, 42

Португалия – Бельгия 2:1

Голы: Невес, 56, Данташ, 89 (пен.) – Вертессен, 65

Сборная Украины
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