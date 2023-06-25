Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 24 июня
В субботу, 24 июня, начался второй тур молодежного ЧЕ по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
2-й тур
23 июня
Грузия – Бельгия 2:2
Голы: Цитаишвили, 51, Гулияшвили, 87 - Де Куйпер, 15, Рамазани, 38
Португалия – Нидерланды 1:1
Голы: Альмейда, 20 – Бробби, 78
Румыния – Украина 0:1
Гол: Дикан, 89 (авт.)
Испания – Хорватия 1:0
Гол: Руис, 1
- 24 июня молодежная сборная Украины по футболу победила сверстников из Румынии во 2-м туре Евро-2023.
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