Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 24 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

2-й тур

23 июня

Грузия – Бельгия 2:2

Голы: Цитаишвили, 51, Гулияшвили, 87 - Де Куйпер, 15, Рамазани, 38

Португалия – Нидерланды 1:1

Голы: Альмейда, 20 – Бробби, 78

Румыния – Украина 0:1

Гол: Дикан, 89 (авт.)

Испания – Хорватия 1:0

Гол: Руис, 1