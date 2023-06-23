Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 22 июня
В четверг, 22 июня, были сыграны заключительные матчи 1-го тура молодежного ЧЕ по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2023 (U21)
1-й тур
22 июня
Германия – Израиль 1:1
Голы: Бисек, 26 - Тургеман, 20
Нереализованные пенальти: Мукоко, 3 (Германия), Нганкам, 80 (Германия)
Норвегия – Швейцария 1:2
Голы: Конрадсен Сейде, 19 – Ндое, 36, Имери, 56
Чехия – Англия 0:2
Голы: Рэмзи, 47, Смит-Роу, 90+4
Франция – Италия 2:1
Голы: Калимэндо, 23, Барколя, 62 - Пеллегри, 36
- 21 июня в 1-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 оказалась лучше Хорватии.
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