Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 21 июня
В четверг, 21 июня, молодежная сборная Украины по футболу провела стартовый поединок на Евро-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 1-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания возглавляют группу B, команды набрали по 3 балла. Румыния и Хорватия делят 3-4 позицию.
В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Румынии – хозяев турнира. Испанию ждет встреча с Хорватией.
Матчи пройдут 24 июня.
Евро-2023 (U21)
1-й тур
21 июня
Бельгия - Нидерланды 0:0
Грузия – Португалия 2:0
Голы: Гагуа, 37, Сазонов, 45+1
Румыния – Испания 0:3
Голы: Баэна, 55, Миранда, 62, Гомес, 90+5
Украина – Хорватия 2:0
Голы: Кащук, 19, Сикан, 48
- 21 июня в 1-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 оказалась лучше Хорватии. Испания уверенно обыграла Румынию.
- В четверг, 22 июня, будут сыграны еще 4 матча 1-го тура молодежного Евро-2023.
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