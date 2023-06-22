Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 21 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 1-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания возглавляют группу B, команды набрали по 3 балла. Румыния и Хорватия делят 3-4 позицию.

В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Румынии – хозяев турнира. Испанию ждет встреча с Хорватией.

Матчи пройдут 24 июня.

Евро-2023 (U21)

1-й тур

21 июня

Бельгия - Нидерланды 0:0

Грузия – Португалия 2:0

Голы: Гагуа, 37, Сазонов, 45+1

Румыния – Испания 0:3

Голы: Баэна, 55, Миранда, 62, Гомес, 90+5

Украина – Хорватия 2:0

Голы: Кащук, 19, Сикан, 48