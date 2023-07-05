Молодежный Евро-2023: результаты полуфинальных матчей 5 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале, который пройдет 8 июля, сборная Испании встретится со сверстниками из Англии.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Англия, Франция, Украина, Израиль и Испания.

Евро-2023 (U21)

Полуфинал

5 июля

Испания – Украина 5:1

Голы: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 – Бондаренко, 13

Израиль – Англия 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90