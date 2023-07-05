Молодежный Евро-2023: результаты полуфинальных матчей 5 июля
В среду, 5 июля, были сыграны полуфинальные матчи молодежного ЧЕ по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале, который пройдет 8 июля, сборная Испании встретится со сверстниками из Англии.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Англия, Франция, Украина, Израиль и Испания.
Евро-2023 (U21)
Полуфинал
5 июля
Испания – Украина 5:1
Голы: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 – Бондаренко, 13
Израиль – Англия 0:3
Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90
- 2 июля молодежная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023.
- 5 июля в полуфинале молодежного Евро-2023 сборная Англии обыграла соперников из Израиля.
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