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Молодежный Евро-2023: результаты четвертьфинальных матчей 1 июля

2 июля, 2023 воскресенье
07:00
Спорт

В субботу, 1 июля, стартовал четвертьфинал молодежного Евро-2023 по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

Четвертьфинал

1 июля

Грузия – Израиль 0:0

Серия пенальти – 3:4

Испания – Швейцария 2:1

Голы: Гомес, 68, Миранда, 103 - Амдуни, 90+1

Грузия
Израиль
Швейцария
Испания
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