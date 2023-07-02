Молодежный Евро-2023: результаты четвертьфинальных матчей 1 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

Четвертьфинал

1 июля

Грузия – Израиль 0:0

Серия пенальти – 3:4

Испания – Швейцария 2:1

Голы: Гомес, 68, Миранда, 103 - Амдуни, 90+1