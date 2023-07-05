Молодежный Евро-2023: расписание полуфинальных матчей и трансляций 5 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Евро-2023 сборная Украины сыграет с Испанией, другого финалиста в среду определят Англия и Израиль.

На групповой стадии команды выступали в группе B, где молодежка опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испании.

В четвертьфинале Евро-2023 (U21) сборная Украины победила Францию (3:1), а Испания оказалась лучше Швейцарии (2:1)

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Франция, Украина, Израиль и Испания.

Евро-2023 (U21)

Полуфинал

5 июля

Израиль – Англия

Батуми, стадион "Аджарабет Арена"

Начало в 19:00

Трансляция - "Суспильне"

Испания – Украина

Бухарест, стадион "Стяуа"

Начало в 22:00

Трансляция - "Суспильне"