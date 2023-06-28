Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 28 июня
В среду, 28 июня, будут сыграны заключительные матчи группового этапа молодежного Евро-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
3-й тур
28 июня
19:00 Англия – Германия
19:00 Израиль – Чехия.
21:45 Италия – Норвегия
21:45 Швейцария – Франция
Трансляция - сайт "Суспильне Спорт"
- 27 июня в 3-м туре группового раунда Евро-2023 молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью против Испании.
- Футболист молодежной сборной Украины Александр Назаренко заверил, что игроки довольны своей игрой на Евро-2023.
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