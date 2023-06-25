Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 25 июня
В воскресенье, 25 июня, продолжается второй тур молодежного ЧЕ по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
2-й тур
25 июня
19:00 Англия – Израиль
19:00 Чехия – Германия
19:00 Швейцария – Италия
21:45 Норвегия – Франция
Трансляция - сайт "Суспильне Спорт"
- 24 июня сборная Украины по футболу победила сверстников из Румынии во 2-м туре Евро-2023. Наша молодежка гарантировала себе место в четвертьфинале ЧЕ
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