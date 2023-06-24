Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 24 июня
В субботу, 24 июня, начинается второй тур молодежного ЧЕ по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
2-й тур
23 июня
19:00 Грузия – Бельгия
19:00 Португалия – Нидерланды.
19:00 Румыния – Украина
21:45 Испания – Хорватия
Трансляция - сайт "Суспильне Спорт"
- 21 июня в 1-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 оказалась лучше Хорватии.
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