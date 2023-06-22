Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 22 июня
В четверг, 22 июня, будут сыграны еще 4 матча 1-го тура молодежного Евро-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сайт "Суспільне Спорт" транслирует все матчи молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу.
Евро-2023 (U21)
1-й тур
22 июня
19:00 Германия – Израиль
19:00 Норвегия – Швейцария
19:00 Чехия – Англия
21:45 Франция – Италия
- 21 июня в 1-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 оказалась лучше Хорватии.
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