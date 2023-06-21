Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 21 июня
Сегодня, 21 июня, молодежная сборная Украины по футболу проведет стартовый поединок на Евро-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины U21 сыграет против сверстников из Хорватии в 1 туре Евро-2023. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00. В группе B также будут соревноваться Румыния и Испания.
Молодежный ЧЕ пройдет с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая выступит на Играх в статусе хозяина.
Сайт "Суспильне Спорт" покажет вживую все матчи молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу.
Евро-2023 (U21)
1-й тур
21 июня
19:00 Бельгия – Нидерланды.
19:00 Грузия – Португалия
19:00 Украина – Хорватия
21:45 Румыния – Испания
- 19 июня национальная команда Украины в отборочном матче Евро-2024 обыграла команду Мальты. Еспресо провел текстовые онлайн игры Украина - Мальта.
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