Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 21 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины U21 сыграет против сверстников из Хорватии в 1 туре Евро-2023. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00. В группе B также будут соревноваться Румыния и Испания.

Молодежный ЧЕ пройдет с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая выступит на Играх в статусе хозяина.

Сайт "Суспильне Спорт" покажет вживую все матчи молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу.

Евро-2023 (U21)

1-й тур

21 июня

19:00 Бельгия – Нидерланды.

19:00 Грузия – Португалия

19:00 Украина – Хорватия

21:45 Румыния – Испания