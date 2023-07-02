Молодежный Евро-2023: расписание четвертьфинальных матчей 2 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале молодежного Евро-2023 Испания сыграет против победителя пары Украина/Франция, а Израиль – Англия/Португалия. Матчи пройдут 5 июля.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

Четвертьфинал

2 июля

19:00 Англия – Португалия

22:00 Франция – Украина

Трансляция - "Общественное Спорт"