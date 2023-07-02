Молодежный Евро-2023: расписание четвертьфинальных матчей 2 июля
В воскресенье, 2 июля, на молодежном Евро-2023 будут сыграны четвертьфинальные матчи
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале молодежного Евро-2023 Испания сыграет против победителя пары Украина/Франция, а Израиль – Англия/Португалия. Матчи пройдут 5 июля.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
Четвертьфинал
2 июля
19:00 Англия – Португалия
22:00 Франция – Украина
Трансляция - "Общественное Спорт"
- 27 июня в 3-м туре группового раунда Евро-2023 молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью против Испании.
- Футболист молодежной сборной Украины Александр Назаренко заверил, что игроки довольны своей игрой на Евро-2023.
- 1 июля в четвертьфинале молодежного Евро-2023 сборная Израиля победила в серии пенальти Грузию.
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