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Молодежный Евро-2023: расписание четвертьфинальных матчей 1 июля

1 июля, 2023 суббота
05:30
Спорт

В субботу, 1 июля, стартует четвертьфинал молодежного Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Наша молодежка удачно выступила в группе B, где опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.

Матч Франция – Украина в четвертьфинале молодежного Евро-2023 пройдет 2 июля. Начало в 22:00.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

Четвертьфинал

1 июля

19:00 Израиль – Грузия

22:00 Испания – Швейцария

Трансляция - "Суспильне Спорт"

Грузия
Израиль
Швейцария
Испания
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