Молодежный Евро-2023: определились все четвертьфинальные пары турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам группового раунда Евро-2023 сборная Франции набрала 9 очков и с первого места вышла в четвертьфинал, где сыграет против Украины.

Наша молодежка удачно выступила в группе B, где опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.

Матч Франция – Украина в четвертьфинале молодежного Евро-2023 пройдет 2 июля. Начало в 22:00.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

Четвертьфинал

1 июля

19:00 Израиль – Грузия

22:00 Испания – Швейцария

2 июля

19:00 Англия – Португалия

22:00 Франция – Украина

Трансляция - "Суспильне Спорт"

Фото: Getty Images