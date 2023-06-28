Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 3-го тура
В 3-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 сыграла вничью против Испании, более сильного также не обнаружили Румыния и Хорватия
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины заняла второе место в группе B молодежного Евро-2023. Наша команда набрала 7 баллов. Такое же количество очков в Испании, однако, они опережают нас по дополнительным показателям.
Хорватия и Румыния набрали по 1 баллу и не вышли из группы. Украина и Испания сыграют в четвертьфинале.
Соперника в четвертьфинале украинская молодежка узнает после матчей 28 июня.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Турнирная таблица группы молодежной сборной Украины после 3-го тура Евро-2023
- 27 июня в 3-м туре группового раунда Евро-2023 молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью против Испании.
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