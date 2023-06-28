Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 3-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины заняла второе место в группе B молодежного Евро-2023. Наша команда набрала 7 баллов. Такое же количество очков в Испании, однако, они опережают нас по дополнительным показателям.

Хорватия и Румыния набрали по 1 баллу и не вышли из группы. Украина и Испания сыграют в четвертьфинале.

Соперника в четвертьфинале украинская молодежка узнает после матчей 28 июня.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Турнирная таблица группы молодежной сборной Украины после 3-го тура Евро-2023