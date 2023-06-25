Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 2-го тура
Во 2-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 обыграла Румынию, а Испания – Хорватию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 2-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания с 6 баллами возглавляют группу B. Хорватия и Румыния делят 3-4 позицию, у них 0 очков.
В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Испании. Матч состоится 27 июня.
Украинская молодежка уже гарантировала себе место в четвертьфинале Евро-2023.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Турнирная таблица группы молодежной сборной Украины после 2-го тура Евро-2023
- 24 июня молодежная сборная Украины по футболу победила сверстников из Румынии во 2-м туре Евро-2023.
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