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Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 2-го тура

25 июня, 2023 воскресенье
01:30
Спорт

Во 2-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 обыграла Румынию, а Испания – Хорватию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 2-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания с 6 баллами возглавляют группу B. Хорватия и Румыния делят 3-4 позицию, у них 0 очков.

В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Испании. Матч состоится 27 июня.

Украинская молодежка уже гарантировала себе место в четвертьфинале Евро-2023.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Турнирная таблица группы молодежной сборной Украины после 2-го тура Евро-2023

Турнірна таблиця групи молодіжної збірної України після 2-го туру Євро-2023

Украина
Румыния
Сборная Украины
Хорватия
Испания
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