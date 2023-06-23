Молодежное Евро-2023: Ротань рассказал о состоянии Мудрыка перед следующим матчем сборной Украины
Лидер молодежной сборной Украины по футболу Михаил Мудрык рискует пропустить матч 2-го тура Евро-2023
Об этом сообщил главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.
"У нас сейчас есть проблемы у Мудрыка и Ваната. Их участие под вопросом, но все возможно. Вечером проконсультируемся с врачами и физиотерапевтами и примем решение", - сказал Ротань.
Михаил Мудрык и Владислав Ванат уже пропустили матч с Хорватией (2:0).
Сборная Украины на молодежном Евро-2023
После 1-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания возглавляют группу B, команды набрали по 3 балла.
Румыния и Хорватия делят 3-4 позицию.
В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Румынии – хозяев турнира. Испанию ждет встреча с Хорватией.
Матчи пройдут 24 июня.
- 21 июня в 1-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 оказалась лучше Хорватии .
- Михаил Мудрык - самый дорогой игрок Евро-2023.
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