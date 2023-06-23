Молодежное Евро-2023: Ротань рассказал о состоянии Мудрыка перед следующим матчем сборной Украины

Об этом сообщил главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

"У нас сейчас есть проблемы у Мудрыка и Ваната. Их участие под вопросом, но все возможно. Вечером проконсультируемся с врачами и физиотерапевтами и примем решение", - сказал Ротань.

Михаил Мудрык и Владислав Ванат уже пропустили матч с Хорватией (2:0).

Сборная Украины на молодежном Евро-2023

После 1-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания возглавляют группу B, команды набрали по 3 балла.

Румыния и Хорватия делят 3-4 позицию.

В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Румынии – хозяев турнира. Испанию ждет встреча с Хорватией.

Матчи пройдут 24 июня.