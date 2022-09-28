Молодежная сборная Украины впервые за 12 лет сыграет на чемпионате Европы U-21
Сборная Украины U-21 сыграет на молодежном чемпионате Европы по футболу, который пройдет в 2023 году
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ответном матче плей-офф отбора на Евро-2023 сборная Украины U-21 разгромила сверстников из Словакии 3:0. Хет-трик оформил Даниил Сикан.
Евро-2023 пройдет в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля. Матчи пройдут в Бухаресте, Клуж-Напоке, Тбилиси, Кутаисе и Батуми.
На турнире сыграют 16 команд. Евро-2023 пройдет в формате – групповой этап (4 группы) + плей-офф.
Все участники молодежного Евро-2023:
- Румыния,
- Грузия,
- Бельгия,
- Испания,
- Германия,
- Португалия,
- Англия,
- Нидерланды,
- Франция,
- Италия,
- Норвегия,
- Швейцария,
- Украина,
- Чехия,
- Хорватия,
- Израиль.
Жеребьевка состоится 18 октября. Начало в 19:00 по Киеву.
Согласно правилам, на Евро-2023 будут иметь право сыграть игроки, рожденные не раньше 1 января 2000 года.
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