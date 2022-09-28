Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ответном матче плей-офф отбора на Евро-2023 сборная Украины U-21 разгромила сверстников из Словакии 3:0. Хет-трик оформил Даниил Сикан.

Евро-2023 пройдет в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля. Матчи пройдут в Бухаресте, Клуж-Напоке, Тбилиси, Кутаисе и Батуми.

На турнире сыграют 16 команд. Евро-2023 пройдет в формате – групповой этап (4 группы) + плей-офф.

Все участники молодежного Евро-2023:

Румыния,

Грузия,

Бельгия,

Испания,

Германия,

Португалия,

Англия,

Нидерланды,

Франция,

Италия,

Норвегия,

Швейцария,

Украина,

Чехия,

Хорватия,

Израиль.

Жеребьевка состоится 18 октября. Начало в 19:00 по Киеву.

Согласно правилам, на Евро-2023 будут иметь право сыграть игроки, рожденные не раньше 1 января 2000 года.

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