Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый матч плей-офф отбора на Евро-2023 закончился со счетом 3:2 в пользу Словакии U-21. За молодежную сборную Украины голы забили Богдан Вьюник и Дмитрий Крыськив.

Ответный матч пройдет 29 сентября в Польше.

Отбор на Евро-2023

Плей-офф. Первый матч

23 сентября

Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2

Голы: Суслов, 10, Стрелец, 46, 53 - Вьюник, 17, Крыськив, 49

Незабитый пенальти: Суслов, 10

Украина U-21: Трубин, Сыч, Батагов (Таловеров, 60), Сирота, Овчаренко, Михайленко (Назаренко, 60), Бондаренко, Крыськив (Кухаревич, 86), Судаков, Вьюник, Ванат.

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