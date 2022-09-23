Молодежная сборная Украины проиграла Словакии в первом матче плей-офф отбора на Евро-2023
В первом матче плей-офф отбора на Евро-2023 сборная Украины U-21 уступила сверстникам из Словакии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый матч плей-офф отбора на Евро-2023 закончился со счетом 3:2 в пользу Словакии U-21. За молодежную сборную Украины голы забили Богдан Вьюник и Дмитрий Крыськив.
Ответный матч пройдет 29 сентября в Польше.
Отбор на Евро-2023
Плей-офф. Первый матч
23 сентября
Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2
Голы: Суслов, 10, Стрелец, 46, 53 - Вьюник, 17, Крыськив, 49
Незабитый пенальти: Суслов, 10
Украина U-21: Трубин, Сыч, Батагов (Таловеров, 60), Сирота, Овчаренко, Михайленко (Назаренко, 60), Бондаренко, Крыськив (Кухаревич, 86), Судаков, Вьюник, Ванат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.89
Покупка 40.89Продажа 41.85
-
EUR
Покупка 40.01Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное