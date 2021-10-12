Молодежная сборная Украины победила Фарерские острова в отборе на Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Единственный гол был забит на 24-й минуте. Защитник Фарерских островов Андриас Эдмундссон забил мяч в свои ворота, что вывело Украину вперед.



Украинец Георгий Судаков не реализовал пенальти на 41-й минуте матча.

В финальной части Евро-2023 (U-21) сыграют 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора.



Квалификацию пройдут 9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест.



Украина U-21 соревнуется в группе H со сверстниками из Франции, Фарерских островов, Армении, Сербии и Северной Македонии.



После 4 матчей Украина идет первой с 9 баллами. У Франции 7 очков, второе место в группе и матч в запасе.



Евро-2023 (U-21)



Квалификация. 4-й тур



12 октября



Украина - Фарерские острова 1:0



Гол: Эдмундссон, 24 (авт.)



Нереализованный пенальти: Судаков, 41

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