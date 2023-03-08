Молодежь восприняла законопроект об иноагентах как месседж от власти, что она может превратить Грузию в РФ, - политолог Васадзе

Об этом в эфире Еспресо заявил грузинский политолог Гела Васадзе.

"На три часа дня в Тбилиси запланирован большой митинг. Это не митинг оппозиции, а митинг протеста. Значительную часть протеста составила молодежь, и это очень опасно для власти, потому что в Грузии особое отношение к молодежи (лет до 30). Все, у кого есть родители, – дети", - сказал он.

Политолог добавил, что когда в Грузии разгоняют протест, он не гаснет.

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"Власти думали, что примут этот закон, – он не касается населения, а неправительственных организаций, медиа. Они считали, что таких протестов не будет – это стало для власти очень неприятной неожиданностью. Главный месседж – мы никогда не будем Россией. Сам этот законопроект довольно вегетарианский. Молодежь восприняла его как четкий месседж властей, что они могут делать все что угодно и превратить Грузию в Россию. Нет, не могут. Об этом им говорили международные партнеры, неправительственные организации, оппозиция - власти не послушали. Теперь им об этом говорит молодежь", - подытожил политолог.