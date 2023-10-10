Молодежь получила гранты и создает проекты по поддержке ментального здоровья юных украинцев

Об этом рассказали организаторы.

Команда из Харькова "Тинейджеров остров" создала тренинг-подкаст для подростков и молодежи на темы "Эмоциональный интеллект", "Умение коммуникировать", "Управление конфликтами" и "Выгорание". В этом формате психолог вместе с участником команды обсуждают проблемы и запросы молодежной аудитории. Также участники команды организовали групповые тренинги со специалистом онлайн и создали виртуальную комнату на одной из платформ, где подростки могут знакомиться и делиться своими мыслями и переживаниями.

"Наши продукты помогают подросткам и молодым людям, по крайней мере, понять свою проблему, создать основу для саморефлексии. Мы не можем принимать решения за них, но способны проинформировать, как справиться с определенным вызовом в жизни", — рассказывает участник команды 23-летний Алексей.

Команда "Твой дом" создала учебно-развлекательное пространство для детей и молодежи из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих в общежитии в городе Горишние Плавни Полтавской области. В хабе организуют различные мастер-классы, а также тренинги с участием психологов на темы "Поиск внутреннего ресурса", "Эмоциональная разгрузка" и т.д. Также в пространстве проводятся сеансы арттерапии, занятия по йоге и разнообразные тренинги.

"Заботиться о ментальном здоровье сейчас очень важно. Особо нужно поддержать тех, кто собственными глазами видел боевые действия. Поэтому наша команда создала безопасное пространство, где дети и молодежь могут эмоционально разгрузиться, отдохнуть, при необходимости получить психологическую помощь", - говорит участница команды. 18-летняя Анастасия.

Команда "Children fest" организует различные мероприятия для внутренне перемещенных детей и подростков в Черновцах и Ивано-Франковске: для младших - мастер-классы по рисованию, лепке, аквагриму, для старших - тренинги, разговорные клубы и настольные игры. Также молодежь помогает адаптироваться детям и подросткам в новой среде, проводят экскурсии по городам.

Команда "Фира" создала странствующий хаб по селам Рогатинской общины Ивано-Франковской области. Апшифтеры проводят в населенных пунктах разные активности для детей и молодежи: кинопросмотры, спортивные соревнования, концерты, сеансы арттерапии, настольные игры, туристические полосы препятствий и многое другое. На каждую встречу сходятся от 40 до 60 человек, часто приезжают жители соседних сел.

"Не каждая семья имеет финансовую возможность обеспечить ребенку качественный досуг, в частности, в селе может просто не быть такой инфраструктуры. Поэтому мы безвозмездно помогаем детям и молодежи разгрузиться, весело провести время, а также получить внимание и поддержку, которая им сейчас очень нужна", — убеждает участница команды 21-летняя Маричка.

Команда "Life Start" в Ивано-Франковске организовала кемп для молодежи, занимающейся проектной и волонтерской деятельностью. В лагере приняли участие мотивированные подростки, работавшие со спикерами на следующие темы: "Стратегии взаимодействия команды", "Стресс во время проектной деятельности", "Регресс. Прогресс" и "Критическое мышление". В течение недели с молодыми людьми работал психолог, чтобы помочь им справиться с эмоциональной нагрузкой.

В настоящее время апшифтеры продолжают активно работать над воплощением своих проектов и стремятся поддержать как можно больше детей и подростков.

UPSHIFT — это глобальная программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), которая реализуется более чем в 40 странах. Программа предоставляет возможность молодежи пройти тренинг по методологии Human Centered Design (человекоориентированный дизайн), получить менторскую поддержку и ресурсы, чтобы претворить в жизнь социально важные проекты.