Молодежь получила гранты и создает проекты по поддержке ментального здоровья юных украинцев
Участники молодежной программы UPSHIFT от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в течение сентября работали над разработкой проектов, направленных на улучшение ментального здоровья юных украинцев. Для этого пять команд получили гранты от Всеукраинской программы "Как ты?", инициированной Первой леди Украины Еленой Зеленской
Об этом рассказали организаторы.
Команда из Харькова "Тинейджеров остров" создала тренинг-подкаст для подростков и молодежи на темы "Эмоциональный интеллект", "Умение коммуникировать", "Управление конфликтами" и "Выгорание". В этом формате психолог вместе с участником команды обсуждают проблемы и запросы молодежной аудитории. Также участники команды организовали групповые тренинги со специалистом онлайн и создали виртуальную комнату на одной из платформ, где подростки могут знакомиться и делиться своими мыслями и переживаниями.
"Наши продукты помогают подросткам и молодым людям, по крайней мере, понять свою проблему, создать основу для саморефлексии. Мы не можем принимать решения за них, но способны проинформировать, как справиться с определенным вызовом в жизни", — рассказывает участник команды 23-летний Алексей.
Команда "Твой дом" создала учебно-развлекательное пространство для детей и молодежи из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих в общежитии в городе Горишние Плавни Полтавской области. В хабе организуют различные мастер-классы, а также тренинги с участием психологов на темы "Поиск внутреннего ресурса", "Эмоциональная разгрузка" и т.д. Также в пространстве проводятся сеансы арттерапии, занятия по йоге и разнообразные тренинги.
"Заботиться о ментальном здоровье сейчас очень важно. Особо нужно поддержать тех, кто собственными глазами видел боевые действия. Поэтому наша команда создала безопасное пространство, где дети и молодежь могут эмоционально разгрузиться, отдохнуть, при необходимости получить психологическую помощь", - говорит участница команды. 18-летняя Анастасия.
Команда "Children fest" организует различные мероприятия для внутренне перемещенных детей и подростков в Черновцах и Ивано-Франковске: для младших - мастер-классы по рисованию, лепке, аквагриму, для старших - тренинги, разговорные клубы и настольные игры. Также молодежь помогает адаптироваться детям и подросткам в новой среде, проводят экскурсии по городам.
Команда "Фира" создала странствующий хаб по селам Рогатинской общины Ивано-Франковской области. Апшифтеры проводят в населенных пунктах разные активности для детей и молодежи: кинопросмотры, спортивные соревнования, концерты, сеансы арттерапии, настольные игры, туристические полосы препятствий и многое другое. На каждую встречу сходятся от 40 до 60 человек, часто приезжают жители соседних сел.
"Не каждая семья имеет финансовую возможность обеспечить ребенку качественный досуг, в частности, в селе может просто не быть такой инфраструктуры. Поэтому мы безвозмездно помогаем детям и молодежи разгрузиться, весело провести время, а также получить внимание и поддержку, которая им сейчас очень нужна", — убеждает участница команды 21-летняя Маричка.
Команда "Life Start" в Ивано-Франковске организовала кемп для молодежи, занимающейся проектной и волонтерской деятельностью. В лагере приняли участие мотивированные подростки, работавшие со спикерами на следующие темы: "Стратегии взаимодействия команды", "Стресс во время проектной деятельности", "Регресс. Прогресс" и "Критическое мышление". В течение недели с молодыми людьми работал психолог, чтобы помочь им справиться с эмоциональной нагрузкой.
В настоящее время апшифтеры продолжают активно работать над воплощением своих проектов и стремятся поддержать как можно больше детей и подростков.
UPSHIFT — это глобальная программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), которая реализуется более чем в 40 странах. Программа предоставляет возможность молодежи пройти тренинг по методологии Human Centered Design (человекоориентированный дизайн), получить менторскую поддержку и ресурсы, чтобы претворить в жизнь социально важные проекты.
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