"Молниеносная работа": украинские военные показали видео уничтожения российского БТРа
Бригада имени Константина Острожского 1 мая уничтожила российский БТР
Об этом говорится в фейсбуке 30 омбр ВСУ.
"Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 омбр по российскому БТР. Яркое уничтожение вражеской техники – дальше на видео", - сообщили военные.
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