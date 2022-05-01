"Молниеносная работа": украинские военные показали видео уничтожения российского БТРа

Об этом говорится в фейсбуке 30 омбр ВСУ.



"Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 омбр по российскому БТР. Яркое уничтожение вражеской техники – дальше на видео", - сообщили военные.

30 апреля ВСУ вместе с нацгвардейцами уничтожили более 30 единиц российской техники на одном из Изюмских направлений.

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