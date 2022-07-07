Об этом написал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Каждый год на еврейский Новый год, Рош ха-Шана посетители из Израиля и всего мира прилетают в Украину, чтобы помолиться на могиле раввина Нахмана из Брацлава и других святых местах. В этом году, из-за российской войны, празднование Рош ха-Шана неопределенно, — говорится в сообщения на странице посольства.

"Из-за заботы о жизни и благополучии посетителей Украины и в свете вопиющей российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и пока не допускаем туристов и посетителей в Украину", - написал Корнийчук.

"По этому поводу обращаемся к вам, потому что ваши молитвы важны для нас. Пожалуйста, молитесь, чтобы до Рош ха-Шана война в Украине, которая разгорелась из-за вопиющей и жестокой российской агрессии, закончилась... Надеемся, что молитвы будут услышаны, и что Украина снова будет страной, щедро принимающей посетителей из Израиля, а особенно евреев, приезжающих в Украину, посетить могилы праведников", - резюмировал посол Украины в Израиле.

7 июля Израиль упразднил для украинцев электронные разрешения на въезд.

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