"Молимся об Украине, мы на вашей стороне": Британия и союзники согласуют пакет санкций, который должен остановить экономику РФ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вместе с союзниками страна готовит на согласование масштабные санкции против Российской Федерации за ее вторжение в Украину
Об этом он сказал в обращении, передает Эспрессо.TV.
"Сегодня вместе с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных остановить российскую экономику. И до самого конца мы должны коллективно прекращать зависимость от российской нефти и газа, что долго давало Путину контроль над западной политикой", - заявил Джонсон.
Он добавил, что отвратительный и варварский путь Путина должен закончиться провалом. Украина, по его словам, страна, которая годами имела свободу, демократию и право выбирать свой путь.
"Мы и весь мир не можем позволить погасить эту свободу. Великобритания стала одним из первых в Европе, предоставивших Украине оборонное вооружение. Другие союзники сделали то же, и мы сделаем больше, насколько сможем в ближайшие дни", - сказал премьер -министр.
Джонсон обратился к россиянам со словами, что не верит, что наплыл жестокости осуществляется от их имени.
"Украинцам говорю: мы с вами. Молимся за вас и ваши семьи, мы на вашей стороне. Все его бомбы, танки... я не верю, что российский диктатор покорит национальные ощущения украинцев и искренняя вера в Украину, которая должна быть свободной", - подчеркнул Джонсон.
Британцев он заверил, что будет делать все для безопасности Великобритании и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Это не только атака на Украину, это атака на свободу и демократию", - подытожил Джонсон.
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