Молимся, чтобы этого не было, но нужно готовиться, - председатель Сумской ОВ о возможной российской химической атаке
Дмитрий Живицкий рассказал, как идет подготовка областей к возможной химической атаке со стороны вражеских войск
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на видео обращения главы области, информирует Эспрессо.TV
"Вопрос, который в последнее время очень активно обсуждается и в международной среде, и у нас в регионе относительно того, что враг может применить химическое оружие, возможно, ядерное оружие…"
Мы видим, что разведки ведущих стран мира говорят о такой вероятности. Нам нужно быть готовыми ко всему… Мы обязательно обнародуем информацию, как вести себя в случае химической угрозы, угрозы химической атаки.
Надеемся и молимся, чтобы этого не произошло, но нужно готовиться. Работаем над тем, чтобы обеспечить жителей Сумской области хотя бы частично... чтобы была возможность выдать противогазы, средства защиты...", - отметил глава ОВА.
Живицкий обратился с просьбой к волонтерам и всем, кто помогает в обеспечении Сумской области бронежилетами, касками, также помочь средствами защиты: специальными противогазами, респираторами, масками, которые могут спасти жизнь во время возможной химической атаки.
Глава Сумщины выразил надежду, что мировое сообщество помешает России использовать химоружие в Украине, но подчеркнул, что подготовленными и защищенными украинцы будут чувствовать себя увереннее.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное