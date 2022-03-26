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Главная война с Россией Молимся, чтобы этого не было, но нужно готовиться, - председатель Сумской ОВ о возможной российской химической атаке

Молимся, чтобы этого не было, но нужно готовиться, - председатель Сумской ОВ о возможной российской химической атаке

26 мартa, 2022 суббота
02:03
война с Россией

Дмитрий Живицкий рассказал, как идет подготовка областей к возможной химической атаке со стороны вражеских войск

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на видео обращения главы области, информирует Эспрессо.TV

"Вопрос, который в последнее время очень активно обсуждается и в международной среде, и у нас в регионе относительно того, что враг может применить химическое оружие, возможно, ядерное оружие…"

Мы видим, что разведки ведущих стран мира говорят о такой вероятности. Нам нужно быть готовыми ко всему… Мы обязательно обнародуем информацию, как вести себя в случае химической угрозы, угрозы химической атаки.

Надеемся и молимся, чтобы этого не произошло, но нужно готовиться. Работаем над тем, чтобы обеспечить жителей Сумской области хотя бы частично... чтобы была возможность выдать противогазы, средства защиты...", - отметил глава ОВА.

Живицкий обратился с просьбой к волонтерам и всем, кто помогает в обеспечении Сумской области бронежилетами, касками, также помочь средствами защиты: специальными противогазами, респираторами, масками, которые могут спасти жизнь во время возможной химической атаки.

Глава Сумщины выразил надежду, что мировое сообщество помешает России использовать химоружие в Украине, но подчеркнул, что подготовленными и защищенными украинцы будут чувствовать себя увереннее.

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