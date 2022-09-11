Молдовская авиакомпания Air Moldova готова через суд добиться возобновления рейсов в Москву
Молдовская авиакомпания Air Moldova в воскресенье, 11 сентября, сообщила о приостановке продажи билетов на рейс в Москву, который должен был начаться с 1 октября, согласно решению регулятора гражданской авиации
Об этом заявил перевозчик.
"Орган гражданской авиации 10 сентября издал операционную директиву №06, которая запрещает осуществление воздушных операций в воздушном пространстве России национальными авиаоператорами. Таким образом, Air Moldova не сможет совершать полеты в Москву и из нее с 1 октября, как это анонсировалось ранее", – говорится в сообщении.
Перевозчик отметил, что в этой связи приостанавливает продажу билетов на рейс в Москву, а пассажирам предложил вернуть деньги.
"В дальнейшем авиакомпания Air Moldova свяжется с органом гражданской авиации для разрешения ситуации относительно документов, на которые ссылается эта директива. Если решить проблему с органом не удастся, оставляем за собой право обратиться в суд", – добавили в компании.
- Напомним, 9 сентября авиакомпания Air Moldova заявила о возобновлении рейсов в Москву.
- 10 сентября молдовский авиарегулятор запретил Air Moldova возобновлять рейсы в Москву.
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