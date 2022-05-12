Молдове нужно держаться Украины, ведь украинцы защищают ее от агрессии Путина, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что Молдове необходимо держаться Украины, ведь сейчас украинцы защищают ее от агрессии президента России Владимира Путина
Дипломат высказал такое мнение в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Эспрессо.
"Молдованам и президенту Маи Санду, в частности, повезло, что мы – украинцы – стоим между президентом страны-агрессором России Путиным и Молдовой. И прекрасно понятно, что начать широкомасштабную операцию в Молдове без того, что пройти нас, почти невозможно. Молдове сейчас нужно держаться Украины, иметь с нами общую стратегию. Украинцы показали, как нужно себя защищать и нами вдохновляются", - отметил Климкин.
Экс-министр добавил, что Молдове, как и любому другому государству, необходимо готовиться к агрессии со стороны Российской Федерации и принимать необходимые меры для обороны страны.
"Россияне могут создать какой-то бардак вокруг Приднестровья, но это тоже непростая задача. Молдове нужно держаться Украины и разрабатывать общую стратегию, как отбиваться от российских посягательств. А это будет точно, ведь Путин останавливаться не собирается. Молдове нужно понять, что есть реальные угрозы ее безопасности. А если молдаване будут говорить только слова и не будут укреплять оборону, они сами себе увеличивают риски. Каждый должен быть готов к агрессии Путина. И Молдова тоже", - заметил Павел Климкин.
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