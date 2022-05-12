Дипломат высказал такое мнение в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Эспрессо.

"Молдованам и президенту Маи Санду, в частности, повезло, что мы – украинцы – стоим между президентом страны-агрессором России Путиным и Молдовой. И прекрасно понятно, что начать широкомасштабную операцию в Молдове без того, что пройти нас, почти невозможно. Молдове сейчас нужно держаться Украины, иметь с нами общую стратегию. Украинцы показали, как нужно себя защищать и нами вдохновляются", - отметил Климкин.

Экс-министр добавил, что Молдове, как и любому другому государству, необходимо готовиться к агрессии со стороны Российской Федерации и принимать необходимые меры для обороны страны.

"Россияне могут создать какой-то бардак вокруг Приднестровья, но это тоже непростая задача. Молдове нужно держаться Украины и разрабатывать общую стратегию, как отбиваться от российских посягательств. А это будет точно, ведь Путин останавливаться не собирается. Молдове нужно понять, что есть реальные угрозы ее безопасности. А если молдаване будут говорить только слова и не будут укреплять оборону, они сами себе увеличивают риски. Каждый должен быть готов к агрессии Путина. И Молдова тоже", - заметил Павел Климкин.

25 апреля в здании "министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы .

В Молдове отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

1 мая издание The Times сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову .

2 мая Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне обострения в непризнанном Приднестровье.

7 мая так называемое министерство внутренних дел непризнанного Приднестровья заявило о взрывах у границы с Украиной.

7 мая президент Молдовы Мая Санду заверила, что государству по состоянию на данный момент ничего не угрожает, но власти делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.

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