Об этом секретарь СНБО заявил во время всеукраинского телемарафона.



Алексей Данилов сообщил, что на территории Приднестровья в течение десятков лет находится около 1500 российских военных. Россия непосредственно участвует в конфликте в Приднестровье и руководит им.



Секретарь СНБО напомнил о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, который считает, что молдаване являются братьями России, как и казахстанцы.

Алексей Данилов предупредил президент Молдавии Майю Санду и Казахстан об угрозах российского "братства". "Им нужно подготовиться к таким объятиям, которые всегда делают россияне. Это может начало такого братания на территории Молдовы",

– сказал он.

Напомним, 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обстрел из гранатомета здания "МГБ" – это работа российских спецслужб .

25 апреля в Молдове заявили , что взрывы в Тирасполе – повод для создания напряженности в Приднестровском регионе

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