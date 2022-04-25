Молдове и Казахстану следует готовиться к российскому "братанию", - Данилов
У российских военных есть планы выйти на территорию Приднестровья, после чего в Тирасполе уже творятся провокации.
Об этом секретарь СНБО заявил во время всеукраинского телемарафона.
Алексей Данилов сообщил, что на территории Приднестровья в течение десятков лет находится около 1500 российских военных. Россия непосредственно участвует в конфликте в Приднестровье и руководит им.
Секретарь СНБО напомнил о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, который считает, что молдаване являются братьями России, как и казахстанцы.
Алексей Данилов предупредил президент Молдавии Майю Санду и Казахстан об угрозах российского "братства". "Им нужно подготовиться к таким объятиям, которые всегда делают россияне. Это может начало такого братания на территории Молдовы",
– сказал он.
- Напомним, 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обстрел из гранатомета здания "МГБ" – это работа российских спецслужб .
- 25 апреля в Молдове заявили , что взрывы в Тирасполе – повод для создания напряженности в Приднестровском регионе
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