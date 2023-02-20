Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу во время официального открытия 10-й сессии Парламентской ассамблеи Евронест 20 февраля в Кишиневе, передает Укринформ .

"В 2023 году мы хотим перейти к следующему этапу интеграции в Европейский Союз и к концу года уже хотим начать переговоры о вступлении", – сказал он.

Спикер парламента Молдовы подчеркнул, что "в эти сложные времена мы должны оставаться едиными, не разрешить внести в наши ряды раскол и не поддаваться на провокации тех, кто хочет нас шантажировать, в том числе с использованием оружия".

"Мы должны действовать совместно, и посредством наших друзей в ЕС, США и других партнеров мы обязательно добьемся поставленных целей. Мы выступаем за мир и свободу в Европе", - добавил он.