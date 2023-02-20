Молдова заявила о желании начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
Молдова хочет перейти к следующему этапу интеграции в Евросоюз и до конца текущего года начать переговоры о вступлении
Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу во время официального открытия 10-й сессии Парламентской ассамблеи Евронест 20 февраля в Кишиневе, передает Укринформ .
"В 2023 году мы хотим перейти к следующему этапу интеграции в Европейский Союз и к концу года уже хотим начать переговоры о вступлении", – сказал он.
Спикер парламента Молдовы подчеркнул, что "в эти сложные времена мы должны оставаться едиными, не разрешить внести в наши ряды раскол и не поддаваться на провокации тех, кто хочет нас шантажировать, в том числе с использованием оружия".
"Мы должны действовать совместно, и посредством наших друзей в ЕС, США и других партнеров мы обязательно добьемся поставленных целей. Мы выступаем за мир и свободу в Европе", - добавил он.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает , что переговоры о вступлении страны в ЕС начнутся до конца 2023 года.
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