Молдова заявила о присоединении почти ко всем санкциям ЕС против Ирана
14 августа стало известно, что Молдова присоединилась практически ко всем санкционным ограничениям Европейского Союза против Ирана из-за военной поддержки, оказанной России
Об этом сообщает Newsmaker.
"Молдова присоединилась к санкциям ЕС. Мы присоединяемся почти ко всем санкциям ЕС", – заявил официальный представитель МИД Игорь Захаров.
Ограничения предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотников.
Кроме того, были введены новые ограничения на путешествия и замораживание активов поддерживающих или участвующих в программах по производству БпЛА.
Сообщается, что Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина как страны-кандидаты в ЕС, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к санкциям ЕС против Ирана.
- 20 июля Совет ЕС принял новые санкции против Ирана из-за военной поддержки режима в Сирии и агрессивной войны России против Украины.
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