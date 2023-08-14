Молдова заявила о присоединении почти ко всем санкциям ЕС против Ирана

Об этом сообщает Newsmaker.

"Молдова присоединилась к санкциям ЕС. Мы присоединяемся почти ко всем санкциям ЕС", – заявил официальный представитель МИД Игорь Захаров.

Ограничения предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотников.

Кроме того, были введены новые ограничения на путешествия и замораживание активов поддерживающих или участвующих в программах по производству БпЛА.

Сообщается, что Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина как страны-кандидаты в ЕС, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к санкциям ЕС против Ирана.