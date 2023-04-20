Молдова заявила о нарушении режима безопасности "миротворцами" РФ в Приднестровье
На заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в самопровозглашённом Приднестровье Молдова заявила о нарушении режима безопасности со стороны так называемого миротворческого контингента России
Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции Молдовы, пишет Moldpres.
Во время заседания ОКК Молдова подняла вопрос о незаконных постах приднестровских силовых структур и необходимости их выведения из так называемой зоны безопасности, расположенной вдоль всей административной границы между правым и левым берегами Днестра.
Молдавская делегация обратила внимание на неоднократные случаи размещения объединенными миротворческими силами блокпостов, на которых необоснованно останавливают автомобили, в том числе дипломатов, аккредитованных в Молдове.
Также Кишинев отметил нарушение режима Зоны безопасности со стороны российским военным контингентом с февраля по апрель 2023 года. Речь шла о несогласованных "передвижениях бронированной военной техники за пределами расположения постов Объединенных миротворческих сил".
В Бюро по реинтеграции Молдовы подчеркнули, что эти инциденты "имели резонанс в обществе и усилили недовольство жителей Зоны безопасности, которые регулярно подвергаются необоснованным остановкам с чрезмерной проверкой документов и транспортных средств".
В этой связи Кишинев призвал российский военный контингент воздержаться от дестабилизирующих действий и способствовать сохранению мира на берегах Днестра.
Военный контингент РФ в самопровозглашённой Приднестровской молдавской республике имеет официальное название Оперативная группа российских войск (ОГРВ). ОГРВ создана из остатков бывшей 14-й российской армии, которая была размещена здесь в начале 1990-х и активно участвовала в Приднестровском конфликте.
Сама по себе ОГРВ довольно малочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. Подавляющее большинство состава ОГРВ комплектуется из местных жителей, имеющих российское гражданство.
Молдова считает присутствие ОГРВ в непризнанном Приднестровье незаконным и требует его вывода. Ранее российские военные могли ротировать через сухопутный коридор Украины, но с 2014 года такой возможности у них нет.
- Напомним, 17 апреля главу российского Татарстана Рустама Минниханова, приехавшего в Молдову на так называемый дипломатический конгресс, не выпустили из самолета в Кишиневе и объявили нежелательным лицом. Минниханов прибыл в молдавский регион Гагаузия на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", однако его даже не выпустили из самолета.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.31
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное