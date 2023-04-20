Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Молдова заявила о нарушении режима безопасности "миротворцами" РФ в Приднестровье

Молдова заявила о нарушении режима безопасности "миротворцами" РФ в Приднестровье

20 апреля, 2023 четверг
21:53
Мир

На заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в самопровозглашённом Приднестровье Молдова заявила о нарушении режима безопасности со стороны так называемого миротворческого контингента России

Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции Молдовы, пишет Moldpres.

Во время заседания ОКК Молдова подняла вопрос о незаконных постах приднестровских силовых структур и необходимости их выведения из так называемой зоны безопасности, расположенной вдоль всей административной границы между правым и левым берегами Днестра.

Молдавская делегация обратила внимание на неоднократные случаи размещения объединенными миротворческими силами блокпостов, на которых необоснованно останавливают автомобили, в том числе дипломатов, аккредитованных в Молдове.

Также Кишинев отметил нарушение режима Зоны безопасности со стороны российским военным контингентом с февраля по апрель 2023 года. Речь шла о несогласованных "передвижениях бронированной военной техники за пределами расположения постов Объединенных миротворческих сил".

В Бюро по реинтеграции Молдовы подчеркнули, что эти инциденты "имели резонанс в обществе и усилили недовольство жителей Зоны безопасности, которые регулярно подвергаются необоснованным остановкам с чрезмерной проверкой документов и транспортных средств".

В этой связи Кишинев призвал российский военный контингент воздержаться от дестабилизирующих действий и способствовать сохранению мира на берегах Днестра.

Военный контингент РФ в самопровозглашённой Приднестровской молдавской республике имеет официальное название Оперативная группа российских войск (ОГРВ). ОГРВ создана из остатков бывшей 14-й российской армии, которая была размещена здесь в начале 1990-х и активно участвовала в Приднестровском конфликте.

Сама по себе ОГРВ довольно малочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. Подавляющее большинство состава ОГРВ комплектуется из местных жителей, имеющих российское гражданство.

Молдова считает присутствие ОГРВ в непризнанном Приднестровье незаконным и требует его вывода. Ранее российские военные могли ротировать через сухопутный коридор Украины, но с 2014 года такой возможности у них нет.

  • Напомним, 17 апреля главу российского Татарстана Рустама Минниханова, приехавшего в Молдову на так называемый дипломатический конгресс, не выпустили из самолета в Кишиневе и объявили нежелательным лицом. Минниханов прибыл в молдавский регион Гагаузия на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", однако его даже не выпустили из самолета.

Россия
Молдова
Преднестровье
Читайте также:
Олександр Антонюк
Автор Александр Антонюк
19 апреля, 2023 среда
Электронные повестки в Дии: правильно ли это?
Олександр Саган
Автор Александр Саган
19 апреля, 2023 среда
Отцы УПЦ МП просятся к Варфоломею, не признавая при этом Томос
путін
19 апреля, 2023 среда
В ISW назвали цель поездки Путина на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.31
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
20 апреля
22:38
Словения стала 25 страной, присоединяющейся к совместной закупке боеприпасов для Украины
22:18
Испания 21 апреля обнародует новый пакет военной помощи Украине
21:45
Обзор
Дания и Нидерланды купят Украине танки, зерновой кризис только начинается, украинская водка завоевывает мировой рынок. Мировые СМИ об Украине 20 апреля
21:24
Henkel
Компания Henkel продает свой бизнес в России
20:52
Сиярто выступил на фоне карты с территориями Украины в составе Великой Венгрии
20:50
Сейм Литвы ввел санкции против россиян и белорусов, преодолев вето президента
20:25
В центре Парижа появится Киевский сквер
20:01
Снаряды 155 мм и приборы ночного видения: Эстония объявила новый пакет помощи Украине
20:01
Верующие УПЦ МП снова конфликтовали с комиссией Минкульта возле Киево-Печерской лавры
20:01
OPINION
Предложение от маньяка
20:00
Обзор
Победные новости 421-го дня войны: израильская система оповещения в Киеве и отказ Китая в оружии для вагнеровцев
19:49
Австрия заморозила финансовые активы России почти на €2 млрд
19:37
Эксклюзив
Семьи пленных могут рассчитывать на госпомощь в 100 тыс. грн ежегодно, пока их родные находятся в неволе, - правозащитница
19:37
Приоритетные для Украины направления по вооружению и ситуация на фронте: Залужный поговорил с главнокомандующим силами НАТО
19:33
Эксклюзив
Вполне вероятно, что массированный ракетный удар враг может посвятить своим сакральным датам, - Гуменюк
19:32
Руслан Стефанчук
Сейчас есть более важные вещи: выборы в Раду пройдут сразу после прекращения военного положения, - Стефанчук
19:30
ЧВК Вагнера
Госдума РФ предоставила наемникам ЧВК Вагнера и боевикам "Л/ДНР" статус ветеранов
19:30
Новости компаний
Большая Палата Верховного Суда Украины установила справедливость в деле по акциям Полтавского ГОКа
19:30
Эксклюзив
France24 заверил, что выход пророссийского сюжета с оккупированной территории – это ошибка, которая больше не повторится
19:03
Новости компаний
Литва помогла обустроить модульный городок в Бородянке
19:01
Коринна и Михаель Шумахери
Die Aktuelle опубликовал "первое интервью" звезды Формулы-1 Шумахера, созданное ИИ: семья травмированного гонщика будет обращаться в суд
18:55
Эксклюзив
До мая у Украины будут проблемы с наводнением, - эколог Борейко
18:55
На Херсонщине оккупанты предлагают местным вступить в ряды армии РФ, - Генштаб
18:50
В результате обстрелов противником Малой Токмачки на Запорожье погибла семья
18:40
Латвия
В Латвии запретили праздновать День Победы 9 мая
18:30
Армия РФ обстреляла Берислав на Херсонщине: в районе пропал свет, есть раненый
18:10
В Израиле перестали принимать репатриантов из России и Беларуси: для украинцев услуга доступна
18:05
OPINION
Как ФСБ не удалось поссорить татар с башкирами
18:02
Обновлено
Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ
18:00
Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнера
17:43
Обновлено
Актуально: Продолжается сбор на Посейдон для ЗТГр "Адам"
17:42
Волонтеры из Польши и телеканал Еспресо передали тепловизоры на фронт
17:36
Враг обстрелял жилые кварталы Очакова, повреждены дома
17:31
Израиль установил в Киеве систему оповещения об атаках: в мае проведет испытания, - Walla
17:29
Эксклюзив
У врага много управляемых авиабомб и их количество будет увеличиваться, – главред Defense Express Катков
17:18
Reuters назвало имя оккупационного коменданта Балаклеи
17:16
Первый заместитель Яроша Сергей Ильницкий стал депутатом Киевсовета от "Европейской Солидарности"
17:09
Google будет использовать искусственный интеллект для создания рекламы, - FT
16:54
Обновлено
Starship
Запуск Starship: после достижения высоты в 38 км сверхтяжелая ракета-носитель вошла в неконтролируемое вращение, ее взорвали
16:53
У Орбана заявили о поддержке Украины. Россию называют партнером, а не другом
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV