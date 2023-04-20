Молдова заявила о нарушении режима безопасности "миротворцами" РФ в Приднестровье

Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции Молдовы, пишет Moldpres.

Во время заседания ОКК Молдова подняла вопрос о незаконных постах приднестровских силовых структур и необходимости их выведения из так называемой зоны безопасности, расположенной вдоль всей административной границы между правым и левым берегами Днестра.

Молдавская делегация обратила внимание на неоднократные случаи размещения объединенными миротворческими силами блокпостов, на которых необоснованно останавливают автомобили, в том числе дипломатов, аккредитованных в Молдове.

Также Кишинев отметил нарушение режима Зоны безопасности со стороны российским военным контингентом с февраля по апрель 2023 года. Речь шла о несогласованных "передвижениях бронированной военной техники за пределами расположения постов Объединенных миротворческих сил".

В Бюро по реинтеграции Молдовы подчеркнули, что эти инциденты "имели резонанс в обществе и усилили недовольство жителей Зоны безопасности, которые регулярно подвергаются необоснованным остановкам с чрезмерной проверкой документов и транспортных средств".

В этой связи Кишинев призвал российский военный контингент воздержаться от дестабилизирующих действий и способствовать сохранению мира на берегах Днестра.

Военный контингент РФ в самопровозглашённой Приднестровской молдавской республике имеет официальное название Оперативная группа российских войск (ОГРВ). ОГРВ создана из остатков бывшей 14-й российской армии, которая была размещена здесь в начале 1990-х и активно участвовала в Приднестровском конфликте.

Сама по себе ОГРВ довольно малочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. Подавляющее большинство состава ОГРВ комплектуется из местных жителей, имеющих российское гражданство.

Молдова считает присутствие ОГРВ в непризнанном Приднестровье незаконным и требует его вывода. Ранее российские военные могли ротировать через сухопутный коридор Украины, но с 2014 года такой возможности у них нет.