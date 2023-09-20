Молдова заявила о готовности вступить в ЕС без оккупированного Приднестровья

Об этом заявили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, передает Newsmaker.

"Левобережье Днестра является составной частью Республики Молдова, и власти в Кишиневе хотят мирного урегулирования приднестровского конфликта, сохраняя при этом европейский путь страны. Наша главная цель – вступить в ЕС как реинтегрированная страна", - отметили в ведомстве.

В то же время Кишинев готов и к другому сценарию.

"Другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законных и легитимных властей Кишинева, о чем ранее сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, — с последующим разрешением конфликта", - говорится в заявлении. .

Министерство приводит заявление Борреля, сделанное им 1 июня, о том, что приднестровский конфликт не препятствует вступлению Республики Молдова в ЕС, ведь подобные ситуации уже были.

"Таким образом, если Республика Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева вместе с международными партнерами продолжат искать пути разрешения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС", - подчеркнули в министерстве.

Пока Молдова имеет статус кандидата в члены ЕС, как и Украина.