Молдова заявила о готовности вступить в ЕС без оккупированного Приднестровья
Молдова готова вступить в Евросоюз без территории, которую власти страны сейчас не контролируют (Приднестровье). Это один из сценариев, рассматривающийся официальным Кишиневом
Об этом заявили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, передает Newsmaker.
"Левобережье Днестра является составной частью Республики Молдова, и власти в Кишиневе хотят мирного урегулирования приднестровского конфликта, сохраняя при этом европейский путь страны. Наша главная цель – вступить в ЕС как реинтегрированная страна", - отметили в ведомстве.
В то же время Кишинев готов и к другому сценарию.
"Другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законных и легитимных властей Кишинева, о чем ранее сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, — с последующим разрешением конфликта", - говорится в заявлении. .
Министерство приводит заявление Борреля, сделанное им 1 июня, о том, что приднестровский конфликт не препятствует вступлению Республики Молдова в ЕС, ведь подобные ситуации уже были.
"Таким образом, если Республика Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева вместе с международными партнерами продолжат искать пути разрешения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС", - подчеркнули в министерстве.
Пока Молдова имеет статус кандидата в члены ЕС, как и Украина.
- 31 мая президент Мая Санду сказала, что Молдова может вступить в ЕС до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на присутствие войск РФ в регионе.
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