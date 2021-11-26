Молдова заявила, что погасила задолженность перед "Газпромом"
В пятницу, 26 ноября, Молдова заявила, что погасила задолженность перед российским "Газпромом"
Об этом сообщает пресс-служба компании "Молдовагаз".
"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", - говорится в сообщении.
Ранее, 25 ноября, парламент Молдовы принял поправки в госбюджет, благодаря которым появилась возможность рассчитаться за газ с "Газпромом". Компания "Молдовагаз" обратилась за помощью к правительству, когда ей не удалось решить проблему задолженности по другим путям.
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