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Молдова заявила, что погасила задолженность перед "Газпромом"

26 ноября, 2021 пятница
19:44

В пятницу, 26 ноября, Молдова заявила, что погасила задолженность перед российским "Газпромом"

Об этом сообщает пресс-служба компании "Молдовагаз".

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", - говорится в сообщении.

Ранее, 25 ноября, парламент Молдовы принял поправки в госбюджет, благодаря которым появилась возможность рассчитаться за газ с "Газпромом". Компания "Молдовагаз" обратилась за помощью к правительству, когда ей не удалось решить проблему задолженности по другим путям.

Напомним, "Газпром" угрожал в ближайшее время отключить поставки газа в Молдову из-за отсутствия проплаты за октябрь и первую половину ноября.

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