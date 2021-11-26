Молдова заявила, что погасила задолженность перед "Газпромом"

Об этом сообщает пресс-служба компании "Молдовагаз".



"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", - говорится в сообщении.



Ранее, 25 ноября, парламент Молдовы принял поправки в госбюджет, благодаря которым появилась возможность рассчитаться за газ с "Газпромом". Компания "Молдовагаз" обратилась за помощью к правительству, когда ей не удалось решить проблему задолженности по другим путям.

Напомним, "Газпром" угрожал в ближайшее время отключить поставки газа в Молдову из-за отсутствия проплаты за октябрь и первую половину ноября.