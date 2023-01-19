Об этом Reuters заявила президент Молдовы Мая Санду.

"Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы (тоже, – ред.) рассчитываем получить несколько", - сказала она.

Президент также отметила, что в этом году ее стране понадобится по меньшей мере 600 миллионов евро бюджетной поддержки, чтобы защитить население от инфляции. Аналогичную сумму она получила и в прошлом году.

31 октября 2022 года на территорию Молдовы упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.

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